Elon Musks xAI in Umwelt-Skandal verwickelt – Luftverschmutzung auf Rekordniveau

Das Rechenzentrum, intern auch "Colossus" genannt, ist ein zentrales Element von Musks Plan, mit dem hauseigenen Chatbot "Grok" gegen OpenAIs ChatGPT zu konkurrieren. Die Kritik: Die Turbinen sollen ohne gültige Luftreinhaltezulassung laufen und erzeugen mehr Schadstoffe als jedes andere Industrieunternehmen in der Region.

Elon Musks ambitioniertes KI-Startup xAI, das im vergangenen Jahr gegründet wurde, gerät wegen massiver Umweltverstöße am Standort Memphis ins Kreuzfeuer. Laut einem Schreiben der renommierten Umweltschutzorganisation Southern Environmental Law Center (SELC) an das Gesundheitsamt von Shelby County, betreibt xAI 35 leistungsstarke Gasturbinen – obwohl lediglich 15 genehmigt wurden.

Emissionsdaten offenbaren erschreckende Ausmaße

Laut der Beschwerde der SELC stießt xAI pro Jahr zwischen 1.200 und 2.000 Tonnen Stickoxide (NOx) aus. Diese gelten als Vorläufer von bodennahem Ozon und sind mit einem erhöhten Risiko für Atemwegserkrankungen verbunden. "xAI ist sehr wahrscheinlich der größte Emittent von NOx in ganz Memphis", heißt es in dem Brief.

Die Organisation wirft dem Unternehmen vor, gegen das Bundesluftreinhaltegesetz (Clean Air Act) sowie gegen lokale Vorschriften zum Bau großer Emissionsquellen verstoßen zu haben. Die Leistung der installierten Turbinen belaufe sich laut SELC auf 421 Megawatt – vergleichbar mit einem vollwertigen Kraftwerk der Tennessee Valley Authority (TVA).

Lokalbewohner schlagen Alarm

In einer öffentlichen Anhörung im Bezirksrat von Shelby County schilderten Anwohner ihre wachsende Sorge. "Wenn ich morgens das Fenster öffne, rieche ich alles, nur keine frische Luft", sagte Easter May Knox, die in der Nähe des xAI-Zentrums lebt. "Elon Musk hat das Geld, aber wir brauchen saubere Luft!"

Auch die Tatsache, dass xAI-Manager Brent Mayo trotz mehrerer Einladungen nicht zur Anhörung erschien, sorgte für Frust. Mayo ist für die technische Infrastruktur des Standorts verantwortlich.

Musk im Zentrum politischer und wirtschaftlicher Macht

Elon Musk, zugleich CEO von Tesla und SpaceX, spielt aktuell eine prominente Rolle in der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Er treibt dort einen weitreichenden Sparkurs und den Abbau von Regulierungen voran – auch im Umweltbereich. Bereits in der Vergangenheit gerieten Teslas und SpaceXs Produktionsstätten wegen Umweltvergehen in die Schlagzeilen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 221,9EUR auf Tradegate (11. April 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.





