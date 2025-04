Permedio feiert Premiere auf der FIBO - Experte für Genetik erobert Deutschland!

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------



Köln/Neunkirchen Österreich (ots) - Vom 10. bis 13. April 2025 feiert die FIBOihr 40. Jubiläum in Köln und setzt neue Maßstäbe: 13 Hallen voller Innovationen,ein neuer Wellness-Hub in Halle 1, die hochmoderne Confex-Halle für Tech undDigitalisierung sowie das Comeback legendärer Bodybuilding-Events versprechenein unvergessliches Erlebnis. Zum ersten Mal präsentiert sich Permedio auf derFIBO - der weltweit führenden Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Dasösterreichische Unternehmen bringt seine Expertise in personalisierter Medizinund genetischen Analysen nach Deutschland, um Menschen mit maßgeschneidertenGesundheitslösungen zu unterstützen. In der Diagnostik Area (Halle 5.2, StandA24) zeigt Permedio, wie neueste Erkenntnisse aus der Genetik den Zugang zueiner ganzheitlich personalisierten Gesundheitsvorsorge ermöglichen.Personalisierte Medizin gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Menschennach individuellen Gesundheitslösungen suchen, die über allgemeine Empfehlungenhinausgehen. Permedio setzt hier an und ermöglicht es den Kunden, auf Basisgenetischer Analysen fundierte Entscheidungen zu Ernährung, Fitness undMedikamentenverträglichkeit - und sogar dem biologischen Alter - zu treffen.Gerade letzteres wird immer relevanter: Während das chronologische Alterlediglich die Lebensjahre zählt, zeigt das biologische Alter, wie alt der Körperauf zellulärer Ebene wirklich ist. Mithilfe epigenetischer Marker, insbesonderedurch den GrimAge-Test, lässt sich dieser Alterungsprozess präzise messen - undgezielt beeinflussen. Wer sein biologisches Alter kennt, kann frühzeitiggegensteuern und aktiv zu mehr Gesundheit und Langlebigkeit beitragen.Nach dem erfolgreichen Start in Österreich will Permedio nun auch in Deutschlandmöglichst vielen Menschen den Zugang zu den neuesten Entwicklungen der Medizinim Bereich Genetik ermöglichen. Ziel ist es, individuelle Gesundheitsvorsorgeauf ein neues Level zu heben - einfach zugänglich, wissenschaftlich fundiert undpraxisnah im Alltag anwendbar. Besucher der FIBO sind eingeladen, sich in Halle5.2 Stand A24 selbst ein Bild von den Möglichkeiten der Genetik und Epigenetikzu machen.Angeboten werden vier maßgeschneiderte Analysen:- MedikamenteCheck - Die pharmakogenetische Analyse zeigt, welche Medikamente