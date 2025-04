AKTIE IM FOKUS 2 Schott Pharma stark nach Eckdaten - längerfristig mau Die Aktien von Schott Pharma haben am Freitag positiv auf Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal reagiert. An der Spitze im etwas schwächeren Nebenwerteindex SDax stiegen sie zuletzt um 9,7 Prozent auf 21,80 Euro. Mit in der Spitze 22,55 Euro …