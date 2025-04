Manipulationsverdacht: Hat Trump die Börse für Milliarden-Gewinne gelenkt?

Am 9. April verkündete Trump überraschend eine 90-tägige Zollpause für die meisten Handelspartner. China war davon ausgenommen. Kurz zuvor waren die Märkte stark eingebrochen, die Anleiherenditen explodierten – ein klares Alarmsignal. Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, sagte, der Druck vom Finanzmarkt habe die Entscheidung beschleunigt. Der S&P 500 verbuchte in der Folge seinen besten Handelstag seit 2008.

Doch Trump hatte die Märkte nicht nur mit der Zollpolitik beeinflusst – sondern auch mit einem folgenreichen Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social: "THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!" Nur Stunden später kam die Ankündigung der Zollpause. Die Börsen reagierten mit einer Rally, Tesla legte am stärksten zu – rund 23 Prozent. Auch Trumps Vertrauter Elon Musk hatte sich im Vorfeld öffentlich gegen die Zölle ausgesprochen. Handelsminister Howard Lutnick empfahl den Kauf der Tesla-Aktie – wenige Tage vor der Wende. Pikant: Musk hatte Mitarbeiter gebeten, ihre Aktien zu halten.