BP-Aktie von Zwischenbericht belastet

vicky112 schrieb gestern 20:37

Info: In 2024 las ich eine Statistik: Der Peak-Hoch-Öl/Erdgas-Verbrauch AUF DER WELT wird erst im Jahre 2045 sein. NUR DIE DEUTSCHEN SEHEN DAS NICHT. (Und kaufen teuer Öl-Gas und Atomstrom im Ausland ein) Und Israel wird nicht zulassen, das die iranischen Atomanlagen in Betrieb gehen, eher werfen die Hyperbomben darauf ab (wie damals in den 80ern schon einmal oberirdisch) , so tief unter der Erde können diese Anlagen heutzutage gar nicht sein. Und wenn das geschieht, dann sehe in Ölpreise über 100$. [Meine Meinung] Euch VG