Dr. Suwelack Unternehmensstiftung lobt jährlichen Preis zur Förderung von Innovationen im Bereich regenerativer Technologien aus

Billerbeck, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Dr. Suwelack Unternehmensstiftung

freut sich, den Start ihres jährlichen Preises zur Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der regenerativen Technologien in

der Chirurgie bekannt zu geben. Mit diesem renommierten Publikationspreis sollen

wegweisende Forschungsarbeiten ausgezeichnet und gefördert werden, die das

Potenzial haben, das Fachgebiet nachhaltig zu prägen.



Mit dem Publikationspreis werden Forschungsergebnisse gewürdigt, die innerhalb

der letzten zwei Jahre publiziert wurden. Teilnahmeberechtigt sind ÄrztInnen und

WissenschaftlerInnen bis zum Alter von 40 Jahren, die in ihrer Arbeit

außergewöhnliche Innovationskraft und Wirkung bewiesen haben. Ziel der

Auszeichnung ist es, weitere Fortschritte bei regenerativen Technologien zu

fördern und eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten in diesem

bedeutsamen Bereich der medizinischen Wissenschaft zu fördern.





Dem Evaluationsausschuss unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med Adrian Dragu

gehören hochkarätige ExpertInnen wie Dr. Isaac Angele von der Dr. Suwelack

Unternehmensstiftung, Dr. med Volker Schmidt, Dr. med. Britta Wallner und Dr.

med. Enrique Monclús sowie die VertreterInnen der MedSkin Solutions Dr. Suwelack

AG Diana Ferro, President und CEO, Dr. Claudia Doberenz und Dr. Ali Shahmoradi

an.



"Wir freuen uns, diesen Preis ins Leben zu rufen und die innovative Arbeit

junger Wissenschaftler im Bereich regenerativer Technologien zu fördern", sagte

Dr. Isaac Angele, ein Vertreter der Dr. Suwelack Unternehmensstiftung.



Der Gewinner des Publikationspreises wird auf der Konferenz der European Tissue

Repair Society (ETRS) offiziell bekannt gegeben. Die renommierte

Fachveranstaltung bietet eine exzellente Plattform, um die prämierte Forschung

einem internationalen Publikum zu präsentieren.



Weitere Informationen zum Preis der Dr. Suwelack Unternehmensstiftung und zur

Bewerbung finden Sie auf unserer Website

(https://brandhub.medskin-suwelack.com/hub/23) .



