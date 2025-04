Huntington Ingalls könnte jetzt durchstarten

Übergeordnet hält sich die Aktie von Huntington Ingalls in einer Seitwärtsspanne zwischen 160,00 und in der Spitze rund 300,00 US-Dollar auf. Das letzte markante Hoch wurde im März 2024 gesetzt, anschließend fiel der Wert auf rund 160,00 US-Dollar bis Anfang Februar zurück. Unter hoher Volatilität wird an dieser Stelle offenbar eine inverse SKS-Formation ausgebildet, auch die vorbörsliche Indikation lässt Schlüsse auf eine baldige Auflösung zur Oberseite und damit ein Kaufsignal zu. Weitere Kapitalzuflüsse wären für eine erfolgreiche Auflösung der Trendwendeformation wünschenswert.

Um die mutmaßlich inverse SKS-Formation erfolgreich auf der Oberseite aufzulösen, muss ein Sprung über die Nackenlinie verlaufend um 211,00 US-Dollar überwunden werden, im Anschluss aber auch noch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 216,13 und 221,67 US-Dollar. Nur in diesem Fall könnte im Anschluss eine Rallye an 240,02 und darüber 262,74 US-Dollar erfolgen und sich für ein mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis 160,00 US-Dollar bleibt dagegen folgenlos. Erst darunter dürften sich Abschläge auf 136,44 US-Dollar in der Aktie bemerkbar machen.

Huntington Ingalls Industries Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ein erfolgreicher Ausbruch über den EMA 200 bei aktuell 221,67 US-Dollar auf Wochenbasis könnte den nötigen Impuls für ein Kaufsignal mit einem Ziel bei 262,74 US-Dollar liefern und ein entsprechendes Long-Setup ermöglichen. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unter einem Niveau von rund 200,00 US-Dollar gemessen am Basiswert bleiben. Als Anlagehorizont sind einige Wochen bis Monate zwingend einzuplanen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.