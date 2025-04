Börsen im Blindflug? Jeremy Siegel warnt vor zweiter Schockwelle am 9. Juli!

Die von US-Präsident Donald Trump verkündete 90-tägigen Aussetzung vieler gegenseitiger Zölle ist aus Sicht von Finanzexperte Jeremy Siegel kein Grund zur Euphorie. In der CNBC-Sendung Squawk Box warnte der renommierte Wharton-Professor und Chefökonom von WisdomTree: "Wir sind noch nicht über den Berg, was die Zölle angeht."

Siegel sieht weiterhin erhebliche Unsicherheiten, insbesondere mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit China. "Es wird definitiv Verhandlungen mit China geben müssen. Ich weiß nicht, ob Trump so viele Karten in der Hand hält, wie er glaub", sagte er. Zwar habe die Ankündigung Trumps kurzfristig zu einem Börsenboom geführt – der S&P 500 legte am Mittwoch um satte 9,5 Prozent zu, was dem drittgrößten Tagesgewinn seit dem Zweiten Weltkrieg entspricht – doch nachhaltig ist diese Erholung wie der Ausverkauf der US-Börsen am Donnerstag zeigte nicht.