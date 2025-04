Österreich steuert auf Defizit von 4,4 Prozent zu

WIEN (dpa-AFX) - Österreich steckt nach Einschätzung des Fiskalrats noch tiefer in einer Budgetkrise als bisher angenommen. Das Defizit im Etat wird in diesem Jahr nach Berechnungen des unabhängigen Expertengremiums 4,4 Prozent (2024: 4,7 Prozent) betragen - und damit deutlich über der in der EU erlaubten Grenze von drei Prozent.

Die Schuldenquote werde 2026 ein historisches Hoch erreichen, teilte der Fiskalrat mit. Mit 86,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werde sie den Höchstwert des Jahres 2015 von 85,6 Prozent übertreffen.