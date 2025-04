K+S gegen Markt und Branche stark - Stifel-Studie gibt Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Freitag nach einer Hochstufung gegen den Markt- und Branchentrend weiter zugelegt. Mit einem Kursplus von 6,3 Prozent auf 13,55 Euro führte der Düngerkonzern in einem wieder eingetrübten Marktumfeld die Gewinnerliste im MDax an.

Das charttechnische Bild hellte sich damit deutlich auf: Dank der aktuellen Gewinne überwanden die Titel die für den kurz- und mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien. Auch das Plus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen. Beim Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen steht für diesen Zeitraum nur ein knapper Verlust zu Buche.