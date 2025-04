Deutsche Bank Research nimmt Thyssenkrupp mit 'Hold' wieder auf

H-mann schrieb gestern 15:42

Ihr könnt euch mit Träumereien gerne auf Kurse über 40 Euro freuen und euch über jeden bodenständig en Beitrag aufregen, nur die Realität ist eine andere:



Stahl muss saniert werden. Es müssen 10 000 Mitarbeiter entlassen, Anlagen modernisiert und Kapazitäten verringert werden. Dazu müsst ihr 5 Milliarden Euro Pensionslasten und 1 Milliarde Euro für die DRI Anlage als Minus berechnen. Nochmal dazu kommen alle 2-3 Jahre Abschreibungen in Milliarden höhe wegen veralteter Industrieanlagen etc. Kretinsky soll hier die hälfte übernehmen, aber jemand wie er ist nicht so dumm, dass er die ganzen Risiken mit erwirbt.



HKM könnte Geld kosten statt Geld einzubringen. Weitere 7 Jahre muss man Produkte abnehmen und in dieser Mitarbeiter mit hohen Abfindungen entlassen.



Nucera ist abgespalten und davon gehört ca. 60% TK. Nucera ist gesund und hat Cash von 700 Millionen auf dem Konto, nur schleppende Aufträge so, dass für TK aktuell hier kein Mehrwert entsteht.



Tkms ist aktuell die Perle aber durch die staatliche Beteiligung sind hier Risiken drin. Lopez hat versucht noch vor der Regierungsbildung den Preis festzuschreiben damit der Staat nicht von Anfang an billig einsteigt sondern sich nach dem IPO teuer eindeckt, aber aufgrund des volatilen Marktes ist sogar das IPO in Gefahr und könnte verschoben werden.



Materials ist gut aufgestellt bringt 12 Milliarden Umsatz. Aber auch das will man versilbern. Nach einem IPO würden dann nur noch 6 Milliarden Umsatz realisiert werden und die Kohle was eingenommen wird würde innerhalb weniger Jahre sich in Luft auflösen.



Automativ Sparte ist gerade in schwieriger Lage und wird auch in Zukunft nicht sehr profitabel sein.



Rothe Erde und Anlagenbau etc. laufen nicht schlecht aber sind wohl die nächsten Kandidaten die zu Geld gemacht werden.



Positiv dagegen sind die Beteiligung an Elevator und Hoffnung auf eine gute IPO durch Tkms und Materials. Auch wäre es ein Kurstreiber wenn die Wasserstoff Pipeline in Deutschland gebaut wird und nucera dann neue Anlagen bauen darf.



Solche Themen anzusprechen sollte hier nicht auf Gegenwehr stoßen sondern müsste mit Daten und Fakten analysiert und diskutiert werden.