Stromleitung A-Nord soll Hunderte Millionen Euro einsparen

RHEDE (dpa-AFX) - Die neue Nord-Süd-Stromleitung A-Nord wird nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers Amprion die Kosten für Netzeingriffe ab 2027 um bis zu 700 Millionen Euro jährlich senken. "Die Investitionskosten von drei Milliarden Euro amortisieren sich somit schnell", sagte Amprion-Chef Christoph Müller im münsterländischen Rhede. Bei Netzeingriffen weisen die Übertragungsnetzbetreiber etwa Kraftwerke an, ihre Leistung zu erhöhen oder zu drosseln, um Engpässe zu vermeiden. Werden Anlagen abgeregelt, stehen den Betreibern Entschädigungen zu. Umgekehrt werden Kraftwerksbetreiber für den zusätzlichen Einsatz ihrer Anlagen bezahlt.

Anlass für das Statement war der symbolische Spatenstich für den Baubeginn der Leitung in Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen wird schon seit Herbst 2023 an der Leitung gebaut.