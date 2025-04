UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4280 Franken belassen. Der Einfluss der US-Zölle auf den Aromenhersteller dürfte gering ausfallen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einer Veranstaltung des Unternehmens. Höhere Preise bei Rohstoffen wolle das Unternehmen an seine Kunden weitergeben./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 16:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 3.972EUR auf Lang & Schwarz (11. April 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.