Skoda übergibt den 1.000sten elektrischen Enyaq an Firmenwagenflotte von Schindler Deutschland (FOTO)

> Mit jetzt 1.000 Exemplaren seines erfolgreichen

Elektro-SUV unterstützt Skoda die CO2-Ziele des Herstellers von Aufzügen und

Fahrtreppen



> Reichweite und Platzangebot machen den Skoda Enyaq für Schindler zur ersten

Wahl bei den Elektrofahrzeugen für Servicetechniker





> Firmenwagenflotte von Schindler Deutschland fährt ab 2030 komplett elektrisch> Skoda Enyaq gehört im ersten Quartal 2025 mit 6,5 Prozent Segmentanteil zuDeutschlands meistverkauften ElektroautosSkoda und Schindler Deutschland feiern einen elektrisierenden Meilenstein: Indieser Woche nahm der renommierte Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen den1.000sten Skoda Enyaq in seinen Fuhrpark auf. Mit seiner hohen Reichweite unddem hervorragenden Platzangebot eignet sich das Elektro-SUV ideal als Fahrzeugfür die Servicetechniker des Unternehmens. Skoda unterstützt mit seinenElektromodellen das Vorhaben von Schindler, die gesamte Flotte bis 2030 komplettauf Elektrofahrzeuge umzustellen. Der Skoda Enyaq rangiert im Spitzenfeld dermeistzugelassenen Elektroautos Deutschland und erzielt im ersten Quartal 6,5Prozent aller Neuzulassungen mit batterieelektrischem Antrieb.Der 8. April war am Unternehmenssitz von Schindler Deutschland im doppelten Sinnein Feiertag: Zum einen hatte das Unternehmen zu einem Mobilitätstag eingeladen,zum anderen übergab Dr. Tim Steiskal, Leiter Vertrieb bei Skoda AutoDeutschland, den 1.000sten Skoda Enyaq an Schindler."Uns verbindet eine starke und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schindler undfür dieses Vertrauen möchten wir uns herzlich bedanken", betonte Tim Steiskalbei der Übergabe. "Wir freuen uns über das klare Bekenntnis diesesWeltunternehmens zur Elektromobilität. Mit unserem Skoda Enyaq bieten wir einErfolgsmodell an, das als vielseitiges Familienfahrzeug ebenso begehrt ist wiehier bei Schindler in der Flotte für die Servicetechniker.""Die Elektromobilität ist unserem Unternehmen in die Wiege gelegt. Seit 150Jahren gibt es Schindler und fast genauso lange bauen und installieren wirAufzüge, die mit Elektromotoren angetrieben werden. Noch wichtiger ist unsallerdings der Klimanutzen des Elektroantriebs. Bis 2030 soll unser Fuhrparkkomplett elektrisch sein, was dazu beitragen wird, unser ehrgeiziges Ziel zuerreichen, 2040 Netto-Null zu sein", erklärt Dr. Hendrik Reffken,Geschäftsleitung Technik & Qualität, Sustainability bei Schindler Deutschland AG& Co. KG. "Wir haben uns bei der Auswahl der elektrischenServicetechniker-Fahrzeuge für den Skoda Enyaq entschieden, weil er sowohl dienötige Reichweite mitbringt als auch die Größe, um Werkzeuge und Ersatzteile zu