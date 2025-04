Dax rutscht wieder ins Minus ab - Eurokurs steigt

graueeminenz77 schrieb 07.04.25, 14:38

ja, man tut tatsächlich alles für eine Abwanderung zur A... 🙄😬 ... tja, für Vonovia gilt die 10 Jahresfrist sowieso nicht.🤞 .... Die Frage stellt sich bei Privatleuten nur, gibt es Bestandschutz, also alle Neubaufälle betroffen? Wir ermitteln die bitte den Wert? Wer hat schon Buch geführt, wie es Vonovia als Unternehmer tut? Die ganzen Rechnungen für Instandhaltung, Modernisierung, Nebengelasse etc. ... das hat doch niemand und muss es auch nicht, da die 10 Jahresfrist selbst für gewöhnliche Gewerbetreibende oder auch halt die Einkünfte aus V+V gilt (noch zwei Jahre An- und Ablaufhemmung hinzu macht pi mal Daumen 13 Jahre Rechnungen) .... ein Riesenwust an Belegen. Was ist mit Eigenarbeit? Soll man diese also auch noch "versteuern" 😡😡😡. Das ganze ist doch ein Witz. Auf sowas können echt nur "Genossen" kommen ... tja, weil es halt eine Immobilie ist, sonst würde alles verlegt und abgezogen werden. Selbst die Grundsteuerreform (durch Neubewertung) ist doch schon ein Grauen und teilweise absolut ungerechtfertigt und an der Realität vorbei. Bei Haus und Garten und beim Auto, werden die Deutschen "ungemütlich" ... hat man am Heizungsgesetz gesehen. Das Leben soll also darin bestehen, das nicht vorhandene Geld immer auszugeben und wenn man nichts mehr hat, dann hilft der Staat 🤔 ... das funktioniert so nicht!