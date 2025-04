Hunderttausende Vertriebene seit Gaza-Waffenruhe-Ende

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Seit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen vor mehr als drei Wochen sind dort UN-Angaben zufolge wieder etliche Menschen geflohen. "Schätzungsweise fast 400.000 Menschen sind nach dem Scheitern der Waffenruhe in Gaza vertrieben worden", teilte das Palästinenserhilfswerks UNRWA mit. Insgesamt leben im dicht besiedelten Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen.

Israel Armee ruft regelmäßig Menschen dazu auf, Gebiete in dem Küstengebiet zu verlassen, in denen sie gegen die islamistische Hamas vorgehen will - kürzlich etwa den Großteil der Anwohner der Stadt Rafah.