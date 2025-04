Kobra S1 Combo von Anycubic ist Verkaufsschlager und gewinnt Red Dot Award

Die heutige Red-Dot-Auszeichnung würdigt das, was Early Adopter bereits während der Vorverkaufswelle im Januar zu schätzen wussten. Mit über 40.000 verkauften Einheiten in der ersten Saison dominiert der S1 Combo die Kategorie der Mehrfarbdrucker bei Amazon und durchbricht gleichzeitig die Grenzen als erster CoreXY-Drucker unter 600 USD. Er bietet eine 8-Farben-Ausgabe und eine KI-gestützte Fehlererkennung und beweist damit, dass erstklassige Innovationen nicht unbedingt zu einem hohen Preis angeboten werden müssen.

HONGKONG, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- In einer Branche, in der Designauszeichnungen nur selten zu kommerziellem Erfolg führen, hat Kobra S1 Combo von Anycubic beides erreicht: Ein Red Dot Design Award für seine elegante Technik, gepaart mit der Nummer 1 der Amazon-Bestseller bei den mehrfarbigen 3D-Druckern im ersten Quartal 2025.

Vom Highlight auf der Messe zum Mainstream-Erfolg

Auf der Formnext 2024 sorgte der S1 Combo mit seiner vierfarbigen Ausstrahlung und seiner industrietauglichen Geschwindigkeit für Aufsehen unter den Tech-Titanen in Frankfurt. Im Februar wurde seine Vielseitigkeit in der realen Welt deutlich. „Er bietet genau die richtige Mischung", sagte ein New Yorker Designer. „Präzise genug für Kundenprototypen, intuitiv genug für die Schulprojekte meiner Kinder."

Der Beweis liegt in der Leistung:

Kraftpaket im Vorverkauf: Hat den Kobra 3 Combo von Anycubic als schnellstverkauften Mehrfarbdrucker bei Amazon überholt

Bestseller in Europa: Eroberung des Marktanteils Nr. 1 in Deutschland und Frankreich innerhalb von 8 Wochen

Digitale Welle: Der Website-Traffic in Q1 2025 übertrifft die Gesamtzahlen für 2023–2024 nach Formnext

Technische Spitzenleistungen, einfache Bedienung

Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, mit dem Kobra 3 Combo und Makeronline, definiert der S1 Combo die Barrierefreiheit neu: Color Engine Pro liefert lebendige Multimaterialdrucke mit integrierter Trocknung

Steckerfertige Baugruppe verkürzt die Einrichtungszeit um 90 %

Vollständig geschlossener Rahmen gewährleistet Stabilität ohne Komplexität

Jenseits der Bauplatte

Das Ökosystem von Anycubic erweitert die Hardware: Anycubic Slicer Next (Orca-basiert) integriert Modellbibliotheken, intelligente Voreinstellungen und Fernsteuerung

Makeronline bietet mehr als 140.000 Kreativen die Möglichkeit, alles von Cosplay-Designs bis hin zu MINT-Lehrplänen zu teilen.

Diese Synergie trägt dazu bei, dass Anycubic in den USA und Europa die Nummer 1 auf dem Amazon-Markt ist, mit Bestnoten von CNET, TechRadar und All3DP. Seit 2019 hat die FDM-Druckerreihe von Anycubic über 1.000.000 verkaufte Einheiten erreicht.

Entfachen Sie Ihren „Was wäre wenn"-Moment mit der AnycubicMaker Challenge

Vom 1. bis 30. April 2025 präsentiert Anycubic die AnycubicMaker Challenge: Die „Was wäre, wenn ich das machen könnte?"-Momente verdienen es, zum Leben erweckt zu werden. Egal, ob Sie ein erfahrener Macher sind oder noch nie einen Drucker angefasst haben, wir wollen Ihre Kreativität in Aktion sehen. Teilen Sie ein Foto oder ein Video von dem, was Sie mit einem Kobra S1 Combo oder Photon Mono M7 Pro bauen (oder bereits gedruckt haben), und gewinnen Sie die Chance auf Spitzengeräte. Unser Hauptpreis ist ein Kobra S1 Combo (CoreXY FDM, bis zu 600 mm/s, 8-Farb-Druck) plus 4 kg Filament sowie Harzdrucker, Bargeld in Höhe von 3.000 USD, Gutscheine in Höhe von 50 USD und 1.500 exklusive Gutscheine im Wert von 20 USD bis 200 USD. Die Gewinner werden am 7. Mai 2025 bekannt gegeben. Schnell sein lohnt sich!Einsendeschluss ist der 30. April. Lassen Sie sich diese Gewinnchance nicht entgehen! Weitere Informationen unter Anycubic Official Store

