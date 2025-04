Screening-Technologie von Predictmedix AI unterstützt regulatorische Abkehr der FDA von Tierversuchen als strategisches Asset

TORONTO, 11. April 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP) („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von KI-gestützten Gesundheits- und Sicherheitslösungen, begrüßt den bahnbrechenden Schritt der US-Arzneimittelbehörde (FDA), obligatorische Tierversuche in der Arzneimittelentwicklung abzuschaffen. In der Pharma- und Biotechnologiebranche werden die Weichen zunehmend in Richtung einer ethischeren und technisch fortschrittlicheren Methodik gestellt, und hier bieten sich die Smart Health AI Stations von Predictmedix bei präklinischen und klinischen Untersuchungen als skalierbare, nicht-invasive und menschenzentrierte Alternative an.

Dieser regulatorische Wandel läutet eine neue Ära in der Arzneimittelentwicklung ein, in der Innovation, Schnelligkeit und Sicherheit bei Studien am Menschen im Vordergrund stehen. Mit seiner proprietären KI-Plattform, mit der physiologische und kognitive Bewertungen in Echtzeit vorgenommen werden können, bietet Predictmedix Pharmaunternehmen, die an rascheren Fortschritten in der Humanforschung interessiert sind und zugleich eine strenge Datenintegrität und Compliance sicherstellen möchten, ein leistungsstarkes Tool.

„Unsere Smart Health AI Stations sind für diese Zukunft gemacht“, so Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix. „Im Zuge der Umgestaltung der regulatorischen Richtlinien der FDA baut unsere Technologie eine Brücke zwischen Ethikstandards und wissenschaftlicher Strenge (Rigor) und macht es für Arzneimittelentwickler einfacher, bereits in einer frühen Phase Evaluierungen an menschlichen Studienteilnehmern sicher und in großem Umfang durchzuführen.“

Die KI-gesteuerten Stationen, die in Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen und in der Arbeitsmedizin eingesetzt werden, dienen der nahtlosen Überwachung von Vitalwerten, Beeinträchtigungen, chronischer Müdigkeit und Infektionsmarkern mit Hilfe modernster Algorithmen. Diese Technologie verringert die Abhängigkeit von invasiven Verfahren und ermöglicht eine Datenerfassung mit hohem Durchsatz, wie sie für moderne klinische Studien unerlässlich ist.

Predictmedix AI bietet mit seiner Technologie eine Alternative zu Tiermodellen, die humane Biomarker in Echtzeit analysiert und so ein physiologisches Ansprechen prognostiziert. Herkömmliche Arzneimitteltests stützen sich auf Tiermodelle, um abzuschätzen, wie sich eine Substanz auf den Menschen auswirkt. Aber aufgrund der biologischen Unterschiede zwischen den Spezies sind ihrer Genauigkeit oft Grenzen gesetzt. Predictmedix AI hingegen nutzt moderne Tools des maschinellen Lernens und der Sensortechnologie, um wichtige menschliche Gesundheitsindikatoren – wie Herzfrequenz, Temperatur, Blutdruck, Atemfrequenz und andere Vitalzeichen – zu bewerten und so direkte, für den Menschen relevante Daten zur Bewertung des Ansprechens auf Arzneimittel zu liefern. Dieser Ansatz verringert die Abhängigkeit von Tierversuchen und bietet gleichzeitig präzisere Einblicke in die menschliche Physiologie, was letztendlich die Entwicklung und Sicherheitsbewertung von Arzneimitteln verbessert. Mit über 500.000 durchgeführten Scans wurde die Plattform streng validiert und erreicht bei der Erkennung von Vitalzeichen eine Genauigkeit von bis zu 95 %, was zuverlässige und präzise Gesundheitsbewertungen gewährleistet.

