Dietmar Niehaus von der IDD GmbH verrät, wie Firmen sich jetzt auf NIS2, KI-Verordnung & Co. vorbereiten müssen (FOTO)

Bremen (ots) - In vielen Unternehmen breitet sich momentan eine großeVerunsicherung aus, weil bald zahlreiche neue Verordnungen der EU und des Bundesumzusetzen sind. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter NIS2, HinSchG und derKI-Verordnung und wie lässt sich die Gesetzeskonformität ohne großen Aufwandherstellen?Während die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit Jahren bekannt ist und vonvielen Unternehmen längst umgesetzt wird, bringt die nächste Welle derRegulierungen neue Herausforderungen mit sich. Drei große Vorgaben der EU stehenaktuell im Fokus: Die NIS2-Richtlinie, mit der Cybersicherheit zur Pflicht wird,die KI-Verordnung, die den Umgang mit Künstlicher Intelligenz regelt und dasHinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), das dazu verpflichtet, sichere Meldewege fürWhistleblower einzurichten. Nun besteht kein Zweifel, dass die neuen Vorgabenerfüllt werden müssen. Doch bedeutet das nicht einen enormen bürokratischenAufwand, der die Geschäftsprozesse behindert und letztlich zu einer geringerenWettbewerbsfähigkeit führt? "Die Befürchtungen sind nachvollziehbar, weilniemand so genau weiß, was auf ihn zukommt", sagt Dietmar Niehaus,Geschäftsführer der IDD GmbH. "Dabei sollten wir festhalten, dass die Regelungendurchaus sinnvoll sind - auch wenn viele Unternehmen ohne externe Hilfe mitihnen überfordert sein dürften. Eine schlechte Idee ist, die Sache auf die langeBank zu schieben, denn es drohen eben auch Sanktionen, die dann richtig ins Geldgehen.""Ein Grund zur Panik ist das aber sicherlich nicht, denn mit unserer schlanken,pragmatischen Herangehensweise können wir Lösungen schaffen, die denindividuellen Bedürfnissen der Unternehmen entsprechen und gleichzeitig dieAnforderungen erfüllen", fügt Dietmar Niehaus hinzu. Mit seiner umfangreichenErfahrung in Sachen Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance unterstützt derExperte mit der IDD GmbH zahlreiche Unternehmen dabei, neue Regelungen sauberumzusetzen, wobei er großen Wert auf einen praxisnahen Ansatz legt, der Analyse,Beratung und Schulung vereint. Im Folgenden erklärt Dietmar Niehaus, welcheAufgaben auf die Unternehmen zukommen und wie sie sich mit minimalem Aufwandbewältigen lassen.Cybersicherheit - die NIS2-RichtlinieDie EU hat mit der NIS2-Richtlinie neue Mindeststandards zur Cybersicherheiteingeführt, die Unternehmen dazu verpflichten, sich besser gegen Cyberangriffezu schützen. Diese Verordnung ist auf EU-Ebene bereits beschlossen, mussallerdings noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Da ein Referentenentwurf