BMW, Porsche, Delivery Hero, Evonik – die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal sei man zwar bereits etwas von Zöllen betroffen gewesen, es sei aber das letzte vor den "big ones", die im Zuge des Handelskriegs zwischen der USA mit der EU und vor allem China noch folgen werden, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Gewinnbericht.

Auch bei Porsche AG haben die Analysten das Kursziel von 70 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zuffenhausener dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Die Auslieferungen seien in Deutschland und China deutlich gesunken. In den USA habe man derweil von Vorgriffen der Verbraucher vor den Zollmaßnahmen profitiert.

JPMorgan senkt das Kursziel für Delivery Hero

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 47 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ordnete am Donnerstagabend die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftslage und der Zoll-Geschehnisse für die europäische Internetbranche ein. Er setzt vor allem auf Auto1, Ocado und Scout24. Auto1 tragen ohnehin den Stempel "Positive Catalyst Watch". Bei allen drei Unternehmen sieht Diebel eine robuste Ergebnisentwicklung und liegt mit seinen Schätzungen über dem Konsens. Aber auch Delivery Hero hält er für attraktiv bewertet.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Evonik





Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 22,7 auf 18,9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für die europäische Chemiebranche am Freitag an die eingetrübte Wirtschaftslage an.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,49 € , was eine Steigerung von +4,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer