US-Bank Wells Fargo verzeichnet Ertragsrückgang

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Zurückhaltung der US-Verbraucher bei Anschaffungen auf Pump sowie die gesunkenen Zinsen in den USA haben der US-Bank Wells Fargo im ersten Quartal einen Ertragsrückgang eingebrockt. Im Zuge eines Rückgangs des Nettozinsüberschusses um 6 Prozent fielen die Erträge in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Der Überschuss stieg zwar um 6 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, das lag aber auch an einer geringeren Steuerlast. Unternehmenschef Charlie Scharf sprach laut Mitteilung von insgesamt soliden Resultaten, warnte aber auch vor den Risiken durch die Handelspolitik der neuen US-Regierung. Eine zeitnahe Lösung dieses Thema wäre gut für Unternehmen, Konsumenten und die Finanzmärkte, sagte er./mis/lew

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wells Fargo Aktie Die Wells Fargo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 56,25 auf Tradegate (11. April 2025, 13:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wells Fargo Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,33 %. Die Marktkapitalisierung von Wells Fargo bezifferte sich zuletzt auf 178,57 Mrd.. Wells Fargo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.