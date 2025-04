Börsen Update Europa - 11.04. - DAX schwach -2,11 %

Der TecDAX steht bei 3.279,79 PKT und verliert bisher -1,53 %.

Top-Werte: IONOS Group +2,79 %, PNE +1,14 %, 1&1 +1,05 %

Flop-Werte: Evotec -4,19 %, Jenoptik -3,90 %, Deutsche Telekom -3,47 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.776,77 PKT und fällt um -1,56 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,16 %, Enel +0,49 %, Anheuser-Busch InBev +0,39 %

Flop-Werte: Siemens -4,85 %, SAFRAN -4,49 %, Stellantis -4,17 %

Der ATX steht aktuell (13:59:31) bei 3.681,38 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,26 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,01 %, voestalpine -1,22 %

Flop-Werte: EVN -4,21 %, Raiffeisen Bank International -4,18 %, DO & CO -3,60 %

Der SMI steht aktuell (13:59:58) bei 11.165,80 PKT und fällt um -1,18 %.

Top-Werte: Novartis +1,43 %, Givaudan +1,07 %, Swisscom +0,95 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -6,11 %, ABB -3,53 %, Lonza Group -2,39 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:54) bei 7.091,03 PKT und fällt um -1,16 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,50 %, Carrefour +2,26 %, ENGIE +1,70 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -4,89 %, SAFRAN -4,49 %, Stellantis -4,17 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:32) bei 2.242,87 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,34 %, Essity Registered (B) -0,48 %, AstraZeneca -0,77 %

Flop-Werte: SKF (B) -5,34 %, Volvo Registered (B) -4,88 %, Sandvik -4,73 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:12) bei 3.901,75 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,87 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +3,77 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,96 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,45 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,73 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,65 %