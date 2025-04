Warren Buffetts Berkshire Hathaway setzt auf Japan: Neue Anleihe gezeichnet!

Trotz weltweiter Konjunktursorgen und vieler abgesagter Anleiheverkäufe in Japan hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine neue Anleihe im Wert von rund 629 Millionen US-Dollar in Yen aufgelegt.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen unterstreicht die Emission das anhaltende Interesse von Berkshire Hathaway am japanischen Markt – dort selbst bereits in fünf der größten Handelshäuser investiert.

Diese sind auch bekannt als die "Sogo Shosha", die eine zentrale Rolle in Japans globalem Handel spielen. Diese Unternehmen sind breit diversifiziert und in Rohstoffe, Energie, Maschinenbau, Lebensmittel und Finanzdienstleistungen. Konkret handelt es sich dabei um Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui und Sumitomo Corporation. Die Beteiligungen an den Unternehmen liegt dabei zwischen 8,5 und 9,8 Prozent mit einem Gesamtwert von 23,5 Milliarden US-Dollar und einem ursprünglichen Kaufpreis, von 13,8 Milliarden US-Dollar.

Die "Sogo Shosha" profitieren von Japans Reformen im Bereich der Unternehmensführung, die zu höheren Dividenden und Aktienrückkäufen führen. Buffett lobt ihre Kapitalnutzung und langfristige Ausrichtung und sieht sie als Mini-Konglomerate mit stabilen Cashflows. Erst Ende März 2025 erhöhte Buffett sein Inverstment am japanischen Markt, indem er seine Beteiligungen um je einen Prozent erhöhte.

Die Aktie von Berkshire Hathaway liegt seit Januar mit rund 20 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

