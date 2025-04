Innovativer Tram-Simulator macht Zukunft des Straßenbahnverkehrs erlebbar / Auszeichnung für bayerisches Gemeinschaftsprojekt

Ottobrunn (ots) - Innovationspreis für das Projektteam mit einem Simulator, der

den Straßenbahnverkehr sicherer und erlebbar macht: Das bayerische

Gemeinschaftsprojekt der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG),

Stadtwerke München GmbH (SWM) und der GERSYS GmbH ist mit dem Coup de Coeur

"Intelligenz für Mobilität, Transport und Logistik" ausgezeichnet worden.



Projektleiter Christian Dörfler (IABG) freut sich über die Würdigung und dankt

den Projektbeteiligten: "Entwickler gestalten die Zukunft des öffentlichen

Nahverkehrs zusammen mit dem Betreiber - intelligent, sicher und nachhaltig."

Verliehen wurde der Preis vom Center for Transportation & Logistics Neuer Adler

e.V. (CNA).





Unter der Leitung der IABG aus Ottobrunn wird das Projekt zusammen mit denKonsortialpartnern Stadtwerke München (SWM) und der GERSYS GmbH ausWolfratshausen weiter vorangetrieben. Der Fokus des Innovationsvorhabens liegtjetzt auf der flexiblen Verknüpfung der drei wichtigsten Funktionsbereiche desSimulators: Fahrzeugtechnik, Fahrtraining und Streckensimulation. Dieseeinzigartige Kombination schafft bereits im Vorfeld großer Projekte einumfassendes Gesamtbild und ermöglicht eine signifikante Beschleunigung derUmsetzung neuer Mobilitätsinfrastrukturen.Der Simulator zeigt, wie moderne Assistenzsysteme den Straßenbahnverkehrsicherer und effizienter gestalten können. Ziel und Nutzen ist der Einsatz alsEntwicklungsplattform für das nutzerzentrierte Prototyping modernerAssistenzsysteme für die Straßenbahnen der Zukunft. Mit den dabei gewonnenenInformationen sind etwa Betreibergesellschaften in der Lage, belastbare undverifizierte Anforderungsspezifikationen zu erzeugen. Dies schafft eine hoheEntscheidungssicherheit bei der Beschaffung und spart Kosten. "Der Simulatorermöglicht es uns, zunächst verschiedene Assistenzsysteme virtuell zu testen undin realistischen Verkehrssituationen zu erproben. Das macht denStraßenbahnverkehr noch sicherer. Wir sehen außerdem Potenzial in der Ausbildungaber auch bei der betrieblichen Beurteilung von Fahrzeugkonzepten oderPlanungsvarianten von Neubaustrecken. Mit der Simulation können wir all das inEchtzeit erlebbar machen." - sagt Oliver Glaser, Geschäftsführer der MünchnerVerkehrsgesellschaft mbH (MVG)."Die Auszeichnung würdigt nicht nur die technologische Innovationskraft desProjekts, sondern auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Sieunterstreicht die führende Rolle bayerischer Unternehmen in der Entwicklungzukunftsweisender Lösungen für die Mobilität von morgen." - sagt Thomas Köhler,Geschäftsführer (COO) der IABG.