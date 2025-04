Wilde Zeiten am Anleihemarkt Was hinter dem Renditesprung bei US-Staatsanleihen steckt In der vergangenen Woche haben sich die Kapitalmärkte von ihrer nervösen Seite gezeigt. Während die Aktienkurse auf breiter Front einbrachen, kam es zu einem rasanten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen.