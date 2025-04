BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Franken belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem überraschend hohen Umsatzwachstum aus eigener Kraft belegten einen starken Jahresstart des Aromen- und Duftstoffeherstellers, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Aktie bleibt ihr bevorzugter Branchentitel. Sie traut den Schweizern im laufenden Jahr ein stärkeres Wachstum als der Branche zu./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 4.016EUR auf Lang & Schwarz (11. April 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.