Ford, GM & Stellantis zahlen bis zu 8.641 US-Dollar Zoll pro Auto

Die Studie zeigt, dass die sogenannten "Detroit Three" im Schnitt 4.911 US-Dollar an Zöllen für importierte Teile pro Fahrzeug zahlen müssen – deutlich mehr als der Branchendurchschnitt von 4.239 US-Dollar. Bei vollständig importierten Fahrzeugen liegt die Zollbelastung pro Fahrzeug bei durchschnittlich 8.722 US-Dollar – für Ford, GM und Stellantis bei rund 8.641 US-Dollar.

Das geht aus einer neuen Studie des Center for Automotive Research hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Besonders betroffen sind die drei großen Autohersteller aus Detroit: Ford , General Motors und Stellantis . Allein ihre Mehrkosten belaufen sich laut der Analyse auf 42 Milliarden US-Dollar.

Die Zölle, die seit dem 3. April in Kraft sind, gelten auch für Fahrzeuge aus Kanada und Mexiko. Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Auflagen des USMCA-Handelsabkommens erfüllt werden. General Motors hat daraufhin die Lkw-Produktion in einem Werk in Indiana erhöht, während Stellantis zwei Werke – eines in Mexiko und eines in Kanada – vorübergehend stillgelegt hat.

Matt Blunt, Präsident des American Automotive Policy Council, bezeichnete die neuen Zölle als massive Belastung."Die Studie zeigt deutlich, welche erheblichen Kosten ein Zoll von 25 Prozent für unsere Industrie bedeutet", sagte er. Dennoch sei man zum Dialog mit der US-Regierung bereit, um das gemeinsame Ziel einer stärkeren US-Produktion zu erreichen.

Die wirtschaftlichen Folgen zeigen sich bereits an der Börse. Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney stufte die Ford-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab. Sein Kursziel senkte er von 11 auf 9 US-Dollar. Als Gründe nannte er die sinkende Verbrauchernachfrage und steigende Produktionskosten durch die Zölle. Zwar beließ Delaney seine Kaufempfehlung für GM, reduzierte aber auch hier das Kursziel – von 73 auf 63 US-Dollar.

Auch UBS-Analyst Joseph Spak wurde pessimistischer. Er stuft GM nun ebenfalls nur noch mit "Halten" ein und senkte sein Kursziel von 64 auf 51 US-Dollar. Für Ford blieb er bei "Halten" und setzte das Kursziel auf 9 US-Dollar. Spak rechnet mit einem jährlichen Gegenwind von rund fünf Milliarden US-Dollar für GM durch die Zölle. Vor deren Einführung hatte die Wall Street GM für 2025 noch einen Betriebsgewinn von knapp 14 Milliarden US-Dollar zugetraut.

Laut Daten von FactSet haben die Aktien von Ford und GM in den vergangenen Wochen jeweils zwei Kaufempfehlungen verloren. Für GM liegt der Anteil der positiven Analystenmeinungen weiterhin bei 55 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,50 US-Dollar. Bei Ford empfehlen derzeit nur noch 20 Prozent der Analysten die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,50 US-Dollar – fast zwei US-Dollar weniger als zu Jahresbeginn.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion