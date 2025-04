Globales Pharmaunternehmen implementiert Advanced Signals als Teil der LifeSphere-Sicherheitsplattform

Diese Implementierung stellt einen bedeutenden Meilenstein dar – der Kunde repräsentiert ArisGlobals bisher größten und umfangreichsten Einsatz von LifeSphere Advanced Signals. Das Projekt unterstreicht die Position von ArisGlobal als bevorzugter Partner für die Modernisierung der Sicherheitstechnik und verdeutlicht die wachsende Dynamik der Branche in Richtung intelligenter Signalautomatisierung und -analyse.

BOSTON, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen an der Spitze der Biowissenschaften und Schöpfer von LifeSphere, gab heute bekannt, dass sich ein weiteres hochrangiges Pharmaunternehmen für LifeSphere Advanced Signals entschieden hat, eine hochmoderne Pharmakovigilanz-Lösung, die Automatisierung und KI-gesteuerte Erkenntnisse nutzt, um die Signalerkennung und -verwaltung zu optimieren.

LifeSphere Advanced Signals, angetrieben von NavaX, liefert messbare Ergebnisse, einschließlich:

80 % schnellere Signalbewertung – Ermöglicht Ärzten eine deutlich schnellere Bewertung von Signalen im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Methoden.



– Ermöglicht Ärzten eine deutlich schnellere Bewertung von Signalen im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Methoden. 40–50 % weniger falsch positive Ergebnisse – Nutzung feinkörniger Signalerkennungsmethoden und fortschrittliche Analysen, um die Genauigkeit und Effizienz zu verbessern.



– Nutzung feinkörniger Signalerkennungsmethoden und fortschrittliche Analysen, um die Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Ökosystem-Harmonisierung – Weniger IT-Aufwand und Komplexität durch nahtlose Integration mit LifeSphere Safety und anderen Systemen von Drittanbietern.



– Weniger IT-Aufwand und Komplexität durch nahtlose Integration mit LifeSphere Safety und anderen Systemen von Drittanbietern. Verbesserte Patientensicherheit – Bessere Ergebnisse für Patientinnen und Patienten durch einen schnelleren Zugriff auf Erkenntnisse, die dabei helfen, potenzielle Risiken proaktiv zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Durch die Integration von LifeSphere Advanced Signals in sein globales Sicherheits-Ökosystem ist dieses führende Unternehmen besser positioniert, um schnellere und präzisere Signale zu liefern, die Patientensicherheit zu verbessern und die Pharmakovigilanz-Workflows zu optimieren.

„Wir beobachten weiterhin, dass Life-Sciences-Organisationen der fortschrittlichen Signaldetektion als kritischem Bestandteil ihrer Sicherheitsstrategien Priorität einräumen", so Ann-Marie Orange, CIO und Global Head of R&D bei ArisGlobal. „Durch die Integration von LifeSphere Advanced Signals verändern unsere Kunden die Pharmakovigilanz, indem sie eine frühere Erkennung von Sicherheitsproblemen ermöglichen, die Entscheidungsfindung beschleunigen und gezieltere Risikomanagementstrategien unterstützen. Indem wir intelligente Automatisierung und Echtzeitdaten nutzen, verbessern wir nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern schützen auch proaktiv die Patientinnen und Patienten und schaffen weltweit mehr Vertrauen in die Sicherheit von Arzneimitteln."

ArisGlobal setzt sich weiterhin dafür ein, die Pharmakovigilanz durch KI-gesteuerte Innovationen voranzutreiben und Organisationen in die Lage zu versetzen, die Komplexität des modernen Managements der Arzneimittelsicherheit zu bewältigen.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften und Erfinder von LifeSphere, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Biowissenschaftsunternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Updates folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn. www.arisglobal.com.

