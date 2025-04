Zollstreit treibt Goldpreis auf Rekordhoch über 3.200 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die Furcht der Anleger vor verheerenden Folgen der US-Zollpolitik hat Anleger am Freitag verstärkt in den sicheren Anlegehafen Gold gelockt und die Rekordjagd vor dem Wochenende erneut angetrieben. Nachdem die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erstmals über 3.200 US-Dollar gestiegen ist, legte der Preis an der Börse in London bis auf 3.237 Dollar zu und war damit so hoch wie noch nie. Experten gehen davon aus, dass ein Eingreifen der US-Notenbank Fed einen weiteren Preisschub auslösen könnte.

Obwohl Trump zuletzt in seiner aggressiven Zollpolitik nach heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten in Teilen zurückgerudert ist, ging es mit dem Goldpreis in den vergangenen drei Handelstagen kräftig nach oben und das Edelmetall ist in dieser Zeit um etwa acht Prozent teurer geworden. Seit dem Amtsantritt von Trump im Januar hat sich der Wertanstieg der Krisenwährung Gold mittlerweile auf etwa 18 Prozent summiert.