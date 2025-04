ROUNDUP Marktchaos lässt bei JPMorgan und Morgan Stanley die Erträge sprudeln Die US-Großbanken JPMorgan Chase und Morgan Stanley haben in den vergangenen Monaten von den Verwerfungen an den Kapitalmärkten profitiert. Angetrieben vom starken Aktienhandelsgeschäft übertrafen sie mit ihren am Freitag vorgelegten …