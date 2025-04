Die 137. Canton Fair wird am 15. April mit einer Rekordbeteiligung von Ausstellern aus dem Export und der Premiere neuer Themenbereiche eröffnet

GUANGZHOU, China, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Die 137. China Import and Export Fair (Canton Fair), eine der größten Handelsveranstaltungen der Welt, beginnt am 15. April und dauert bis zum 5. Mai in Guangzhou, China. Auf der vom chinesischen Handelsministerium veranstalteten Pressekonferenz wurden die wichtigsten Höhepunkte der Messe vorgestellt. Auf einer Fläche von etwa 1,55 Millionen Quadratmetern wird die Messe rund 74.000 Stände umfassen und etwa 31.000 Aussteller willkommen heißen. Insbesondere wird die Zahl der Aussteller in den nationalen Pavillons erstmals 30.000 überschreiten, was einem Anstieg von fast 900 gegenüber der letzten Veranstaltung entspricht.

Die 137. Canton Fair wird ein breiteres Spektrum an Ausstellungsthemen präsentieren, wobei jede der drei Phasen einen eigenen Schwerpunkt hat: „Fortschrittliche Fertigung", „Lebensqualität zu Hause" und „Besseres Leben". Die Veranstaltung wird 55 Ausstellungsbereiche und insgesamt 172 Produktzonen umfassen. In der ersten Phase wird ein spezieller Bereich für Serviceroboter eingerichtet, in dem eine Vielzahl von Roboterlösungen für den privaten, häuslichen und professionellen Gebrauch vorgestellt werden. Außerdem wird ein neuer Abschnitt für integrierten Wohnraum eingeführt.