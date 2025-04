Unternehmer Werner Diehl gestorben

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Unternehmer Werner Diehl ist tot. Das teilte das in Nürnberg ansässige Unternehmen Diehl Stiftung + Co. KG mit. Diehl war Gesellschafter und stellvertretender Aufsichtsratschef des gleichnamigen Mischkonzerns, der zuletzt mit seinem Rüstungszweig Schlagzeilen gemacht hat. Diehl stellt unter anderem das Luftabwehrsystem IRIS-T her, das auch in der Ukraine zum Einsatz kommt.

"Werner Diehl hat die Unternehmensgruppe als Gesellschafter in 50 Berufsjahren zu einem erfolgreichen Familienunternehmen mit aussichtsreicher Zukunft und stolzer Tradition geformt und sich dabei gleichzeitig mit Menschlichkeit und Fürsorge für Schwächere im Rahmen der Irmgard Diehl Kinderstiftung und Karl-Diehl-Stiftung eingesetzt", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Diehl war Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Bayerischen Verdienstordens. "Sein Wirken für das Haus Diehl wird unvergessen bleiben und über seinen Tod hinaus Leitlinie für die weitere Zukunft des Unternehmens sein", heißt es in der Mitteilung weiter./dm/DP/ngu