RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark sieht die europäische Medizintechnikbranche laut seiner am Freitag vorliegenden Analyse kaum anfällig für "Nachfrageschocks" im Zuge einer möglichen Rezession. Am wenigsten betroffen seien Covatec und Coloplast wegen ihres Fokus auf chronische Erkrankungen. Auch in den chirurgischen Endmärkte von Smith & Nephew seien Erstattungen recht sicher und deutliche Verschiebungen unwahrscheinlich. Alcon sei ebenfalls recht defensiv. Vergleichsweise riskant wäre eine Rezession für Carl Zeiss Meditec mit ihrem hohen Umsatzbeitrag aus dem Bereich der Augen-Operationen, auch wenn das Unternehmen selbst diesbezüglich beruhige. Der Kauf teurer Großgeräte sei zwar zu verschieben, dürfte sich dann aber im Auftragsbuch aufstauen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 17:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 53,45EUR auf Tradegate (11. April 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.





