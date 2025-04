Börsenstart USA - 11.04. - US Tech 100 stark +0,60 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 39.682,72 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: JPMorgan Chase +1,60 %, NVIDIA +0,83 %, Coca-Cola +0,51 %, Microsoft +0,42 %, Verizon Communications +0,32 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -4,74 %, Honeywell International -3,02 %, Travelers Companies -2,51 %, Sherwin-Williams -2,28 %, Salesforce -2,23 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 18.444,24 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Automatic Data Processing +4,69 %, Advanced Micro Devices +4,10 %, Fastenal +3,19 %, Broadcom +3,04 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,03 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -23,13 %, IDEXX Laboratories -15,78 %, Texas Instruments -14,13 %, ON Semiconductor -13,97 %, Lam Research -13,70 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.288,33 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: Bank of New York Mellon +39,81 %, Kroger +21,65 %, Synchrony Financial +7,73 %, Newmont Corporation +5,67 %, Automatic Data Processing +4,69 %

Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -56,87 %, Diamondback Energy -23,13 %, Carrier Global Corporation -22,72 %, IDEXX Laboratories -15,78 %, L3Harris Technologies -14,85 %