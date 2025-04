Geld allein macht nicht schlauer

Berlin (ots) - Mittelständische Unternehmen kritisieren, dass es im deutschen

Bildungssystem an Realitätsbezügen mangele: 90 % fordern mehr Praxisbezug. Das

geht aus einer Umfrage der Bildungsallianz des Mittelstandes hervor. "Dies

spüren die Unternehmen deutlich. Unverständnis für unternehmerische Belange und

falsche Erwartungshaltungen sind die Folge", so der Generalsekretär der

Bildungsallianz, Prof. Dr. Martin Wortmann. Die Konsequenzen für den Mittelstand

sind Flexibilitätsverlust und ein deutlicher Schwund an Innovationskraft.



"Der ausschließliche Fokus auf Bildungsfinanzierung werde den tatsächlichen

Herausforderungen nicht gerecht", so Wortmann. "Ja, wir brauchen Geld, um die

maroden Bildungsinfrastrukturen zu sanieren. Aber gleichzeitig müssen wir das

deutsche Bildungssystem strukturell modernisieren", so der Bildungsexperte.





Die Bildungsallianz fordert daher die neue Regierung auf, die anstehenden

Herausforderungen strategisch anzugehen und im Zusammenspiel mit den Ländern zu

bewältigen. Praxisorientierung und Vernetzung mit Unternehmen können nur

dezentral funktionieren. Schulen brauchen mehr Eigenständigkeit, insbesondere

eigene Budgetverantwortlichkeit, und damit mehr Wertschätzung für unsere Lehrer.

Essenziell sei hierbei die Ausstattung der Schulen mit Werkräumen, um Handwerk

und technisches Verständnis zu vermitteln. Außerdem würden Lehrer mit

Praxiserfahrung gebraucht, die Theorie und Praxis zusammenführen könnten, sagt

Wortmann. "Lernen am Objekt ist die Zukunft. Dann brauchen wir uns auch keine

Sorgen mehr um die fachliche und berufliche Ausbildung und unseren Mittelstand

zu machen."



