SMA-Solar-Finanzchefin Gregor geht vorzeitig - Rouhi Nachfolger

rabajatis schrieb 27.03.25, 10:53

Im Kern mit den endgültigen 2024er-Zahlen keine neuen Erkenntnisse denke ich.



Der Markt für Solarinstallationen auf Hausdächern und Gewerbedächern scheint für SMA Solar im Rekordtempo weniger Monate weitgehend verschwunden zu sein. Denn das sich eine Photovoltaik-Installation nicht mehr rechnet, das ist ja keineswegs so. Sie muss nur heute anders durchgeführt werden - weg von der Einspeisung die nicht mehr gewollt ist und hin zum möglichst 100 % Eigenverbrauch. Durch die sehr hohe Saisonalität muss damit eine Anlage heute auch zum eigenen Stromverbrauch bzw. zur zusätzlichen Speicherfähigkeit im Hochsommer passen, statt früher die maximal mögliche Dachfläche zur Einspeisung vollzumachen. Somit fällt eine Anlage heute normalerweise kleiner aus - aber sie braucht einen Batteriespeicher, den man früher nicht mitverkaufen konnte.



Und somit ist im Hausbereich durch die gesetzlichen Änderungen der Markt für 2KW-Balkonsolaranlagen inklusive Speicher und Netzverbrauchsabfrage entstanden, den SMA Solar offensichtlich in seiner Schnelligkeit des Entstehens verpasst hat. Da machen jetzt die Chinesen das Milliarden Geschäft in Deutschland. Bei größeren gewerblichen Anlagen sinkt die Rentabilität durch die nicht mehr gewollte Einspeisung in das Stromnetz und die aufgebauten gesetzlichen Hürden. Neue Märkte gibt es hingegen durch das Gebäudestrommodell, das das unattraktive Mieterstrommodell ergänzt - da müsste der SMA Vertrieb jetzt ansetzen. Inwieweit Dachsolarpflichten noch eine Hoffnung darstellen, das muss sich zeigen.



Also die Rettung für SMA Solar kann eigentlich nur noch bei den Großanlagen und der Konzeptionierung und Installation von Batterieparks liegen. Ansonsten ist auch diese Firma in einigen Jahren Geschichte und ein weiteres Opfer mangelnder Kundenorientierung bzw. zu langsamen Reagierens auf die sich schnell ändernden Markttrends durch gesetztliche Änderungen bzw. allgemein des hohen technologischen Fortschritts in diesem Bereich.



Die Aktie dürfte in das Segment Hoch-Risiko-Investment gekommen sein. Aber all das war auch schon gestern bekannt.