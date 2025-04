Warum menschliches Know-how der KI an der Börse überlegen ist (FOTO)

Graz (ots) - Die künstliche Intelligenz hat sich in zahlreichen Bereichen und

Berufsfeldern durchgesetzt. Und auch im Trading nutzen immer mehr Akteure die

KI, um automatisierte Entscheidungen zu treffen. Allerdings überschätzen viele

Anleger die Erfolgschancen solcher Systeme, denn auch wenn die KI in der Lage

ist, binnen Sekunden Kurse zu analysieren und mit hoher Kalkulationsleistung zu

punkten, sind ihre Entscheidungen nicht immer die besten.



Erfahrung, Börsenkenntnisse und Intuition stellen nicht zu unterschätzende

Faktoren im Trading dar. Der folgende Beitrag zeigt, wann der Einsatz

KI-basierter Tools riskant sein kann und welche Methoden besser geeignet sind,

um erfolgreich an der Börse zu handeln.





Die Grenzen der KI im Börsenhandel



Egal ob Text- oder Bilderkennung oder für die Entwicklung medizinischer

Diagnosen: Die KI hat viele Arbeits- und Lebensbereiche verändert. Doch nicht

überall funktionieren die Maßgaben und Arbeitsweisen der künstlichen Intelligenz

gleichermaßen gut. Gerade im Trading sind KI-basierte Entscheidungen nicht immer

die beste Wahl.



Vor allem in volatilen Märkten bedarf es mehr als nur eines guten mathematischen

Modells, da sie von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, die sich in

einer automatisierten Analyse und Kalkulation nur begrenzt abbilden lassen.

Solche Marktbedingungen erfordern eine flexible Reaktionsfähigkeit der Anleger.

Auch Erfahrung und Intuition sind Eigenschaften, die in einem dynamischen

Börsenumfeld nicht zu unterschätzen sind.



Vermögensaufbau erfordert Zeit und Know-how



Immer mehr Investoren setzen beim Handel an der Börse auf KI - einige mit der

Vorstellung, quasi über Nacht zu Reichtum zu gelangen, indem automatisierte

Systeme die optimale Entscheidung treffen. Doch dieser Gedanke ist weit von der

Realität entfernt. Tatsächlich zeigt sich, dass sogar sogenannte

Trading-Roboter, die es schon seit Jahren gibt, oft an der Komplexität realer

Marktsituationen scheitern.



Egal, wie detailliert ein Tool trainiert, entwickelt und angepasst wird: Die

Daten spiegeln nicht die Feinheiten menschlichen Entscheidens wider. Nuancen wie

Marktstimmung, politische Unsicherheiten oder kurzfristige

Liquiditätsschwankungen lassen sich schwerlich in ein starres System pressen.



Auf Erfahrung, Timing und Flexibilität kommt es an



Um im Börsenhandel wirklich erfolgreich zu sein, ist ein fundiertes Verständnis

für die Marktsituation und wirtschaftlichen Gegebenheiten ebenso unerlässlich

wie Fingerspitzengefühl, Timing und die Fähigkeit, flexibel auf sich ändernde

Rahmenbedingungen zu reagieren. Nicht selten entscheiden wenige Details über

Erfolg und Misserfolg. Damit man im Trading die richtigen Entscheidungen treffen

kann, benötigt es Erfahrung. Außerdem müssen Anleger in der Lage sein, solche

Feinheiten zu erkennen und richtig zu interpretieren.



Natürlich ist die KI dennoch nützlich und hilfreich, wenn es darum geht,

technische Daten auszuwerten oder standardisierte Szenarien durchzuspielen. Sie

ist jedoch kein adäquater Ersatz für die strategisch kluge Einschätzung eines

erfahrenen Anlegers. Dies gilt insbesondere für Situationen, die sich durch

starke Unsicherheiten auszeichnen und in denen kurzfristige, flexible

Entscheidungen gefordert sind.



Die KI als Tool zur Unterstützung



Im Börsenhandel helfen KI-Systeme in unterschiedlichen Bereichen, etwa beim

Datenmanagement oder wenn eine Vielzahl von Daten und Informationen analysiert

werden müssen. Dennoch kann die künstliche Intelligenz nicht mehr sein als ein

hilfreiches Werkzeug, das gleichförmige Arbeiten in einem prognostizierbaren

Setting übernimmt.



Bei anspruchsvollen und volatilen Marktbedingungen sind menschliche

Eigenschaften und Fähigkeiten nach wie vor unverzichtbar. Daher kann die KI

keinen Ersatz hierfür darstellen und lediglich als ergänzendes Hilfsmittel

fungieren.



Über Thomas Wabnig:



Thomas Wabnig ist der Gründer von Smart Trading Gains und erfahrener

Trading-Experte. Er unterstützt andere Menschen dabei, in kurzer Zeit zu

erfolgreichen Tradern zu werden. Dabei kennt er die Tücken sowie

Erfolgsstrategien des Marktes und lehrt seinen Teilnehmern mithilfe einer

Kombination aus Theorie und Praxis das Trading-Handwerk aufgrund des blanken

Kerzenchartes. Mehr Informationen unter: https://www.smarttradinggains.at/



Pressekontakt:



Smart Trading Gains e.U.

Vertreten durch: Thomas Wabnig

https://www.smarttradinggains.at/

mailto:support@smarttradinggains.at



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175383/6011674

OTS: Smart Trading Gains e.U.