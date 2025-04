Superblase – Star-Investor warnt: Crash? Die Frage ist nicht ob, sondern wann

Wenn der britische Investor Jeremy Grantham spricht, hören Anleger genau hin – schließlich warnte der GMO-Mitgründer schon vor dem Dotcom-Crash und der Finanzkrise. In einem neuen Bloomberg-Podcast findet er erneut deutliche Worte: Wir leben in einer Zeit gleich mehrerer Superblasen – von Tech über US-Aktien bis hin zu Immobilien. Und: Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz sei gefährlich überdreht.

Grantham kritisiert den KI-Hype als klassische Spekulationsblase, vergleichbar mit früheren Übertreibungen in der Marktgeschichte. Zwar sei KI technologisch relevant, aber das Kursniveau vieler KI-Aktien entbehre inzwischen jeder Vernunft.

"Ich habe das immer aus der Perspektive betrachtet: Je länger, je größer und je höher die Blase steigt, desto spannender und gefährlicher wird sie.

Sie ist in der Rangliste der Superblasen aufgestiegen, aber sie kommt bei weitem nicht an die Größe Japans heran, der Mutter und Vater aller Superblasen im Jahr 1989, und sie kommt auch nicht annähernd an die Immobilienblase aus derselben Zeit heran.