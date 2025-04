Termine bis 25. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen (15.30 h Call Analysten) 17:45 FRA: LVMH, Q1-Zahlen (18.00 h Call Analysten) 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 3/25 06:30 JPN: Industrieproduktion 2/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/25 08:00 DEU: Außenhandel mit den USA: Exporte und Importe in ausgewählten Branchen und Warengruppen, Jahr 2024 08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/25 08:00 GBR: Importpreise 3/25 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 3/25 10:00 BGR: Verbraucherpreise 3/25

SONSTIGE TERMINE

USA: Meta, Kartellrechtsprozess der Federal Trade Commission (FTC)

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Empire State Index 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/25



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Pressegespräch, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q1/25

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:00 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung

15:00 CHE: Mikron, Hauptversammlung

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, 9Monatsbericht Produktion



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/25

04:00 CHN: BIP Q1/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/25

15:15 USA: Industrieproduktion 3/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/25

16:00 USA: Lagerbestände 2/25

16:00 USA: NAHB-Index 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Forvia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Kudelski, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

18:00 FRA: L'Oréal, Q1-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 2/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/25

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 2/25 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/25



SONSTIGE TERMINE

16:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank, Washington

USA/ITA: Treffen Giorgia Meloni mit Donald Trump - Hauptthema soll der Zollkonflikt sein

HINWEIS

NOR/DNK: Feiertag, Börse geschlossen

SWE: Börsenhandel verkürzt



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25



Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: Frühindikator 3/25



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Index Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 POL: Industrieproduktion 3/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 3/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/25

12:00 EUR: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 15:00 USA: IWF Ausblick Wirtschaft weltweit

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:15 LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q1-Zahlen

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:30 USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

15:00 USA: Eaton, Hauptversammlung

15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

16:00 USA: Cigna, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen



CHN: BYD, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 2/25

12:00 EUR: EZB Wage Tracker (TBC)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

CHN: Messe Auto Shanghai 2025, Shanghai



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Orange, Q1-Zahlen

07:15 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:00 FRA: Kleppiere, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Engie, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

14:30 FRA: AXA, Hauptversammlung

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 4/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/25

07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 4/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 3/25

14:30 USA: CFNA-Index 3/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/25

18:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Verbrauchermesse «Hanseschau Wismar» (bis 27.4.2025)

ZAF: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Südafrika, Pretoria

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Palfinger, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

15:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

15:00 USA: Steel Dynamics, Hauptversammlung

15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung

16:00 USA: Abbott Laboratories, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig) 17:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, IMFC-Pressekonferenz

--------------------------------------------------------------------------------------- °

