MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes im Aufwind, DAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,42% und steht aktuell bei 20.475,63 Punkten. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX um 0,76% zulegen und notiert bei 25.899,12 Punkten. Auch der SDAX zeigt eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 1,03% und erreicht 14.452,15 Punkte. Der TecDAX hingegen bleibt nahezu unverändert und verzeichnet einen minimalen Rückgang von 0,03%, was ihn auf 3.310,87 Punkte bringt. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine positive Tendenz. Der Dow Jones stieg um 0,11% und steht nun bei 39.609,39 Punkten. Der S&P 500 konnte ebenfalls zulegen und verzeichnete einen Anstieg von 0,23%, womit er aktuell bei 5.278,07 Punkten notiert. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine unterschiedliche Performance der Indizes, wobei insbesondere der MDAX und der SDAX in Deutschland sowie die US-amerikanischen Indizes positive Impulse verzeichnen.Die DAX-Spitzenreiter zeigen beeindruckende Kursgewinne, angeführt von Vonovia mit einem Plus von 5.83%.Airbus folgt mit einem Anstieg von 4.48%, während Sartorius Vz. mit 3.01% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. MTU Aero Engines führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.80% an, gefolgt von Siemens mit -3.92% und Deutsche Telekom, die um 3.34% gefallen ist.Im MDAX sind die Topwerte von K+S mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.69% geprägt. Aroundtown und TAG Immobilien folgen mit 6.63% und 6.11% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen schwache Ergebnisse, angeführt von HelloFresh mit einem Rückgang von 5.85%. Delivery Hero und Jenoptik folgen mit -3.04% und -2.92%.Im SDAX sticht SCHOTT Pharma mit einem bemerkenswerten Plus von 10.41% hervor. PATRIZIA und Grand City Properties verzeichnen ebenfalls solide Zuwächse von 6.31% und 4.18%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit SMA Solar Technology, die um 10.46% gefallen ist. Befesa und Douglas folgen mit Rückgängen von -4.39% und -2.90%.Im TecDAX zeigen 1&1 mit 3.68% und Sartorius Vz. mit 3.01% positive Entwicklungen. ATOSS Software rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2.91% ab.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von SAP mit -2.26%. Jenoptik und Deutsche Telekom folgen mit -2.92% und -3.34%.Im Dow Jones verzeichnet JPMorgan Chase einen Anstieg von 2.01%, gefolgt von Apple mit 1.70% und Verizon Communications mit 1.39%.Die Flopwerte im Dow Jones sind durch Walt Disney mit -1.84% und Nike (B) mit -1.87% geprägt, während The Home Depot um 2.20% gefallen ist.Die Topwerte im S&P 500 werden von Newmont Corporation mit 7.81% angeführt, gefolgt von Fastenal mit 5.69% und Monolithic Power Systems mit 4.96%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von ON Semiconductor mit -5.91%, gefolgt von Intel mit -5.53% und Warner Bros. Discovery (A) mit -5.49%.