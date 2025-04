SCHOTT Pharma - Aktie im Rampenlicht - 11.04.2025

Mit einer Performance von +11,54 % konnte die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SCHOTT Pharma in den letzten drei Monaten Verluste von -14,32 % verkraften.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Die globalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, zeigen MDAX und SDAX Aufwärtstrends. In den USA setzen Dow Jones und S&P 500 positive Akzente.

ROUNDUP: Schott Pharma schließt Quartal unerwartet gut ab - Aktie zieht an MAINZ - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat im zweiten Geschäftsquartal (Ende März) positiv überrascht. Die am Donnerstag nach Börsenschluss in Mainz vorgelegten …