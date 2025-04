Goldpreis explodiert! Experten prognostizieren weitere Höhenflüge!

Gold kennt keine Grenzen

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold kennt keine Grenzen. Ende März 2025 hat das Edelmetall nicht nur die magische Marke von 3.000 US$ je Unze erreicht, sondern diese auch noch nachhaltig auf über 3.200 US$ überschritten. Gold scheint aktuell keine Grenze nach oben zu kennen.

Quelle: StockCharts.com vom 10.04.2025

Die Gründe dafür sind recht einfach zu finden: Weltweite geopolitische Spannungen, Trumps völlig aus dem Ruder gelaufene Zoll- und mögliche Annexionspolitik, Zentralbanken, die weiterhin Dollar-Diversifizierung betreiben und Rekordsummen in den Ankauf von physischem Gold investieren und die Comex, die über Nacht gleich mehrere Gold Futures delistet, da es anscheinend schon erste Engpässe bei der Auslieferung entsprechender Barren gibt sowie ein allmählich schwächelnder US-Dollar, den Trumps Zollpläne zusätzlich belasten. All das zusammen wirkt für den Goldpreis als Zusatzbeschleuniger auf dem Weg zu immer neuen Hochs.

In Summe ist die aktuelle Gemengelage beim Goldpreis ein Spiegelbild dessen, was auf dem Planeten alles in die falsche Richtung läuft. Dies haben nun endlich auch viele Privatanleger erkannt, und investieren ebenso in physisches Gold, vornehmlich in, mit physischem Gold hinterlegte ETFs, die zuletzt wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben.

Einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis bieten selbstverständlich auch Investments in Goldminen, die bis dato aber noch nicht im Fokus der breiteren Masse stehen und weiterhin nahe alter Tiefs darben.

Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren möchten, informieren sich jetzt mit dem Edelmetallreport der Swiss Resource Capital AG über dieses spannende Anlagefeld.

