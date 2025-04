Die Trump-Administration glaubt, dass sie den Handelskrieg gewinnt, weil China davon abhängig sei, dass es Waren in die USA verkaufen könne. Daher haben man die besseren Karten im Handelskrieg, den man ja nur gewinnen können - weswegen Trump jedesmal bei den Zöllen "einen draufsetzt" und die Situation weiter eskaliert. Aber spieltheoretisch ist Trump in einer faktisch aussichtslosen Situation: erstens durch die Anleihemärkte, die mit den Füßen abstimmen und die US-Renditen immer weiter nach oben treiben (heute auf 4,58%). Der heftige Anstieg der Kapitalmarktzinsen macht die alleine in 2025 notwendige Emission von US-Anleihen im Volumen von sieben Billionen Dollar immer teurer. Das zweite große Problem: die US-Regierung hat null Plan, wie die Reindustiralisierung gelingen soll: den Amerikanern fehlen Ausbildung, Fähigkeiten und Disziplin (siehe den Film "American Factory"). Es wird bestenfalls viele Jahre dauern (wenn es überhaupt gelingt), die billigen Waren aus China zu ersetzen. Entweder sind die Amerikaner dann bereit, deutlich höhere Preise für Waren zu bezahlen - oder sie müssen mit deutlich niedrigeren Löhnen leben! Das alles wird nicht lange gut gehen..

Hiweise aus Video:

1. China gegen USA: Peking kämpft um Deutungshoheit im Handelskrieg

2. Hartnett: „Verkaufen Sie die S&P-500-Rallye, bis der Handelskrieg abgeklungen ist“

Das Video "Handelskrieg: Warum Trump nicht gegen China und Anleihemärkte gewinnt!" sehen Sie hier..