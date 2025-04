HONGQI E-HS9 wird offiziell VIP-Servicefahrzeug am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT, Deutschland, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Der HONGQI E-HS9 wurde offiziell in die VIP-Serviceflotte des Frankfurter Flughafens aufgenommen und bietet damit einen erstklassigen und komfortablen Transport für wichtige Gäste, einschließlich hochrangiger Regierungsvertreter und Wirtschaftsführer. Mit seinem anspruchsvollen Design und seinen fortschrittlichen Funktionen bringt der HONGQI E-HS9 unvergleichlichen Luxus in den VIP-Service des Frankfurter Flughafens.

Seit der ersten Auslieferung des HONGQI E-HS9 an den Frankfurter Flughafen und dem anschließenden Probebetrieb im vergangenen Jahr wurde er für seine außergewöhnlichen Fahreigenschaften und die herausragende Fahrsicherheit hoch gelobt, zudem zeichnet er sich durch hervorragende Leistung und Verarbeitung aus. Dieses positive Feedback hat nicht nur das Vertrauen des Flughafens in die Marke HONGQI gestärkt, sondern auch eine solide Grundlage für die weitere Zusammenarbeit geschaffen. Der Flughafen plant nun, den HONGQI H9 in seine Flotte zu integrieren, um die Partnerschaft zu stärken und gemeinsam das Luxusreiseerlebnis zu verbessern.