Kengyi Technology (Guangdong) Co., Ltd. Einführung der Flaggschiff-Modelle von NLP Motorcycles auf der 2025 Beijing Expo

BEIJING, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- NLP Motorcycles, eine globale Luxusmotorradmarke, stellte auf der 2025 Beijing International Motorcycle Exhibition (Stand H12, Halle W2) erstmals seine leistungsstarken Flaggschiff-Modelle vor: die DEVILS ST Serie und die ULTAIL GL Serie. Dieses Debüt unterstreicht den „compliant production + premium customization" (etwa: konforme Herstellung + Premium-Individualisierung) Ansatz von NLP, der traditionelle Modifikationsbeschränkungen überwindet, um legale, leistungsstarke und individuelle Lösungen für Fahrer auf der ganzen Welt zu liefern und den Wert von Premium-Motorrädern neu zu definieren.

Die wichtigste Innovation: Konformität trifft Individualisierung

NLP-Motorräder entsprechen dem globalen WMI-Zertifizierungssystem und den 3C-Standards und werden in Fabriken in Übersee hergestellt, um die landesweite Zulassung zu gewährleisten und regionale regulatorische Hürden zu beseitigen. Durch die Entwicklung von Fahrzeugen, die die „1087"-Grenzen für Modifikationen in China überschreiten, löst NLP Kompatibilitäts- und Nachverkaufsprobleme und ermöglicht „legale Anpassungen, sorgenfreies Fahren".