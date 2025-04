1 Aktie , die wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway outperformt

Warren Buffett wurde mit Berkshire Hathaway und seinen langfristigen Investitionen in großartige Unternehmen mit dominanter Marktstellung über Jahrzehnte zum Multimilliardär. Doch es gibt auch zahlreiche andere sehr erfolgreiche Holdings, die teilweise börsennotiert sind und damit für eine Beteiligung offenstehen.

Von der Schifffahrt zur erfolgreichen Investmentholding

Die Geschichte von HAL Trust reicht bis 1873 zurück, als das Schifffahrtsunternehmen Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (später bekannt als Holland-Amerika Lijn) in Rotterdam (Niederlande) gegründet wurde. Doch die Familie van der Vorm trennte sich in den 1980er Jahren von der Schifffahrt und investierte das Vermögen fortan breit gestreut in private und börsennotierte Unternehmen.

HAL Trust verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und erwirbt meist ähnlich wie Warren Buffett große Anteile an einzelnen Unternehmen, um bei Bedarf auch auf Managemententscheidungen Einfluss nehmen zu können. Ziel ist eine langfristige, nachhaltige Wertsteigerung durch Fusionen, Übernahmen, Expansion und strategische Mitgestaltung.

Zu den Beteiligungen gehören beispielsweise Boskalis, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Baggerarbeiten und Offshore-Energie sowie Coolblue, ein Omnichannel-Elektronikhändler, der sowohl online als auch über Filialen agiert. Weitere Investitionen umfassen die FD Mediagroep, ein Medienunternehmen, das auf Finanz- und Wirtschaftsnachrichten spezialisiert ist, sowie Prodrive Technologies, ein High-Tech-Unternehmen, das Elektronik, Software und Mechatronik entwickelt.

Auch Safilo, ein bekannter Hersteller von Brillenfassungen und Sonnenbrillen sowie TABS Holland, ein Anbieter von Holzprodukten und Baumaterialien, gehören zum Portfolio. Vopak, ein Unternehmen, das sich auf die Lagerung von Flüssigkeiten konzentriert, rundet das vielseitige Engagement ab.

Ähnlich wie bei Warren Buffetts Berkshire Hathaway, das von ihm geführt wird und bei dem mehr als 99 Prozent seines Vermögens investiert sind, ist auch die Familie van der Vorm mit einem geschätzten Vermögen von etwa 8,6 bis 9,2 Milliarden Euro zu rund 68 Prozent an HAL Trust beteiligt.

Sie engagiert sich auch sozial und erwartet daher von ihren Beteiligungen ebenfalls kontinuierliche Verbesserungen in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen.

HAL Trusts finanzielle Entwicklung & Bewertung

Obwohl der Aktienkurs seit 2017 gefallen ist, sind HAL Trusts Umsatz und Gewinn von 8.066 Millionen auf 12.465 Millionen Euro beziehungsweise von 391 Millionen auf 1.210 Millionen Euro gestiegen.

Damit ist auch die Aktie im Laufe der Zeit immer günstiger geworden. Lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2017 noch bei 32,6, beträgt es heute nur noch 8,5 (11.04.2025). Obwohl es sich um ein finanziell gesundes Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote von 61,8 Prozent und einer durchschnittlichen Gewinnmarge von 11,2 Prozent handelt, notiert das Wertpapier heute zu einem geringen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,6 (11.04.2025).

Aus diesem Grund ist es mit einer Gewinnrendite von 13,7 Prozent aktuell stark unterbewertet und könnte bei einer weiterhin gesunden Unternehmensentwicklung zukünftig aufholen.

HAL Trust zahlt zudem seit 2020 eine Dividende, deren Rendite derzeit 2,50 Prozent beträgt (11.04.2025).

Mit einer Marktkapitalisierung von 10,2 Milliarden Euro ist das Unternehmen noch deutlich kleiner als Berkshire Hathaway, entwickelt sich jedoch seit 1998 sogar besser als bekannte Indizes wie MSCI World, S&P 500 und DAX (11.04.2025).

HAL Trust vs. MSCI World (dunkelgrün), S&P 500 (grün) und DAX (blau) – Zeitraum: März 1998 bis 11.04.2025

Quelle: comdirect.de

Fazit

HAL Trust ist eine ähnlich wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway breit aufgestellte Holding, die sich kontinuierlich entwickelt, während die Aktie derzeit mit Abschlägen zum inneren Wert gehandelt wird.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





