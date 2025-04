HABANOS, S.A. FEIERT DAS 180-JÄHRIGE BESTEHEN VON PARTAGÁS MIT DER EXKLUSIVEN MARKTEINFÜHRUNG VON „CEDROS" ZUM CHINESISCHEN NEUJAHRSFEST

HAVANA, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. feierte das 180-jährige Jubiläum der renommierten Marke Partagás mit der Einführung der neuen Vitola „Cedros" (50 Ringmaß x 135 mm Länge) bei einer Veranstaltung im Murray Hotel in Hongkong. An diesem Abend kamen mehr als 180 Gäste zusammen, die ein speziell für diesen Anlass konzipiertes Abendessen in einer festlichen und traditionsreichen Atmosphäre genossen.

Die Partagás „Cedros" ist eine limitierte Spezialität, die sich durch ihre hübsche Präsentation in einer eleganten Schachtel mit 18 Habanos auszeichnet. Jede dieser Habanos wurde „Totally Handmade with Long Filler" unter Verwendung ausgewählter Blätter für Deckblatt, Einlage und Umblatt aus den Plantagen von Vuelta Abajo* in Pinar del Río*, Kuba*. Diese Region ist dank ihrer außergewöhnlichen Böden, des einzigartigen Klimas und der jahrhundertealten Tradition des Tabakanbaus weltweit als Wiege des besten Tabaks der Welt anerkannt. Diese Bedingungen ermöglichen die Produktion von Blättern von unvergleichlicher Qualität, die für die Herstellung der prestigeträchtigsten Habanos unerlässlich sind. Dank dieser erstklassigen Auswahl bietet Partagás „Cedros" ein Raucherlebnis, das reich an Geschmack und perfekt ausbalancierter Stärke ist, was sie zu einem Muss für Liebhaber des guten Rauchens macht.

Die Cedros-Vita (50 Ringmaß x 135 mm Länge) stellt die perfekte Kombination aus Exklusivität, Tradition und Exzellenz dar, Eigenschaften, die Partagás zu einem Wahrzeichen innerhalb des Habanos-Angebots gemacht haben. Mit dieser Lancierung wird nicht nur das chinesische Neujahrsfest gefeiert, sondern auch die reiche Geschichte der Marke gewürdigt, die seit 180 Jahren ein Maßstab für Qualität und Prestige in der Zigarrenindustrie ist. Diese Sonderausgabe wird über exklusive Habanos, S.A. Distributoren erhältlich sein.

Mit dieser Markteinführung bekräftigt Partagás sein Engagement für Tradition, Innovation und Exzellenz und bietet den Aficionados eine einzigartige Habano, die die Essenz einer für ihren Charakter bekannten Marke verkörpert.

Partagás „Cedros":

Marke:Partagás

Name des Marktes: Cedros

Name der Fabrik: Dignos

Abmessungen: 50 Ring gauge x 135 mm de length

Präsentation: Sonderkoffer mit 18 Einheiten mit NFC-Technologie in der Box und Fußring

Deckblatt: hellbraun, glatt, seidig, ölig und glänzend

Aroma:

Ziehen: ausgezeichnet.

Ash: kompakt

Stärke: stark

Rauchen: etwa 45-50 Minuten.

Die Partagás Cedros bietet einzigartige Dimensionen im Portfolio der Marke, die in Verbindung mit der für diese renommierte Habanos-Marke charakteristischen Stärke ein bereicherndes Raucherlebnis bieten.

Im ersten Drittel zeigt sie einen sauberen Geschmack von kubanischem, dunklem Tabak, der sich im weiteren Verlauf in subtile Noten von Kakao und Eiche verwandelt. Mit einer Länge von 135 mm gibt diese Vitola einen dichten Rauch, der eine gut akzentuierte Dauerhaftigkeit im Nachgeschmack erreicht.

Vorschlag für die Kombination mit Speisen: Partagás Cedros ist eine Einladung, ihn mit robusten, lang gereiften Spirituosen zu kombinieren. Vorzugsweise solche, die auf natürliche Weise in Weißeichenfässern gereift sind, deren Verfeinerung ein Profil mit subtilen Noten von Nüssen, Schokolade oder Vanille entwickelt. In Kombination mit der Habano erzeugt diese Symphonie von Aromen ein außergewöhnliches sensorisches Erlebnis.

Um Videos und Bilder des Produkts in hoher Auflösung herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2662648/HABANOS_Vitola_Cedros.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-feiert-das-180-jahrige-bestehen-von-partagas-mit-der-exklusiven-markteinfuhrung-von-cedros-zum-chinesischen-neujahrsfest-302426726.html