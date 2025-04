KIEV, Ukraine, 11. April 2025 /PRNewswire/ -- Der ukrainische Arbeitgeberverband hat die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgefordert, die Integration der Ukraine in die EU als Reaktion auf die wachsenden geopolitischen Spannungen zu beschleunigen. Die Organisation warnt davor, dass Kampagnen von Lobbyisten und anderen Interessengruppen die Debatte verzerrt haben, indem sie den ukrainischen Agrarsektor als existenzielle Bedrohung für die europäischen Landwirte darstellten.

Im Anschluss an die zehnte Sitzung des Assoziationsrates EU-Ukraine in Brüssel appellierte Mykhailo Bno-Airiian, Sonderbeauftragter für Handel des ukrainischen Arbeitgeberverbandes, an die europäischen Staats- und Regierungschefs, das von Lobbyisten gezeichnete falsche und irreführende Bild zu widerlegen.