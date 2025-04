Börsen Update USA - 11.04. - S&P 500 stark +1,83 %

Der Dow Jones steht bei 40.235,71 PKT und gewinnt bisher +1,69 %.

Top-Werte: JPMorgan Chase +4,30 %, Apple +4,26 %, Amgen +3,34 %, IBM +3,20 %, Visa (A) +2,56 %

Flop-Werte: Honeywell International -3,02 %, Chevron Corporation -2,35 %, Walt Disney -1,20 %, Travelers Companies -0,71 %, Salesforce -0,41 %

Der US Tech 100 steht bei 18.664,05 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +9,54 %, Automatic Data Processing +7,98 %, Fastenal +6,07 %, Advanced Micro Devices +4,72 %, Synopsys +4,53 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -19,39 %, IDEXX Laboratories -13,17 %, Lam Research -11,62 %, Texas Instruments -11,09 %, ON Semiconductor -9,86 %

Der S&P 500 steht bei 5.362,26 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.

Top-Werte: Bank of New York Mellon +47,10 %, Kroger +24,41 %, Newmont Corporation +8,76 %, Synchrony Financial +8,51 %, Marketaxess Holding +8,30 %

Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -54,86 %, Carrier Global Corporation -20,99 %, Diamondback Energy -19,39 %, IDEXX Laboratories -13,17 %, L3Harris Technologies -13,04 %