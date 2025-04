US-Börsen legen kräftig zu - Verbraucherstimmung deutlich trüber

vorab, @Dailydose, ich lege keinen großen Wert auf Diskussionen mit Dir - aus dem einfach Grund weil wir zu unterschiedliche Weltanschauungen haben und wir nie zu einem gemeinsamen Nenner kommen würden. Muss aber trotzdem jetzt auf diese Aussage zurückkommenMit Verlaub, ich denke niemand hat Dich persönlich irgendwo reingezogen - weder ich noch sonst einer hier. Du bist freiwillig gekommen - ob uns das jetzt passt oder nicht. Und ich antworte jetzt auch nur weil ich sicher bin, das da draussen im Moment viele Kleinanleger sind welche ihren ersten Härtetest an der Börse haben. Da möchte ich gegen all die negativen Stimmen mal dagegenhalten. Hab Dich - zwangsweise - die letzten Jahre verfolgt und sehe natürlich auch, dass Du kein glückliches Händchen hast. Da war doch mal die massive DAX-Shorterei bei DAX-Stand 12-13k, oder?? Dann paar undurchsichtige Buden wie Helma und Freyr, jetzt sehe ich dass Du auf Daytrading umgestiegen bist und allein Do-Fr um die 50% Miese gemacht hast (wenn ich all die unzähligen Trades korrekt zusammengezählt hab). Dein Problem was Du machst, aber daraus kannst Du keinesfalls schließen dass alle Anleger auf dem Holzweg sind. Zumal die Langfriststrategien hier im Thread gar nicht vergleichbar mit Deinem Zocken sind.Man muss einfach paar Regeln beachten um an der Börse langfristig zu überleben - aber davon willst Du ja partout nichts hören. Als erstes - Sitzfleisch mitbringen, nicht alles in ein Körbchen legen und auch nicht alles auf einen Schlag investieren. Dann hat man auch kein Problem mit dem abgedroschenen Spruch "Telekom bei 100€. Wer hat denn damals alles auf einen Schlag in einen einzelnen Wert investiert??? Als nächstes - nur Geld investieren welches man nicht anderweitig eingeplant hat. Ich hab ja bekanntlich um die 120-130k seit 2012 in den NBIM-II reingebuttert und die Summe auch mental in ein Schließfach gesperrt. Wenn Urlaub oder ein neues Auto oder eine Heizung ansteht, gibt`s da andere Mittel die eingesetzt werden. Und wenn ich dann ab 2026 wirklich mal die Rente aufbessern will, werden eben Dividenden rausgezogen - egal ob das nun 700 oder 1000 oder 1200€ monatlich sind. Man sollte seine persönliche Budgetplanung nicht auf den letzten Cent ausreizen, sondern immer einen Spielraum lassen. Im worst case muss dann halt mal ein Urlaub jährlich gestrichen werden - wir kommen da trotzdem nicht zu kurz. Das Depot ist ja nicht alleinige Stütze im Ruhestand - da kommen Rente+Betriebsrente+eingesparte Miete dazu. Bei anderen - wie bei Werthaltig & Co. - auch noch Mieteinnahmen o.ä.Wenn man all das beachtet, dann auch noch einigermaßen die richtigen Werte hat (wobei sich in jedes Depot auch mal paar Rohrkrepierer einschleichen - ist auch bei mir der Fall) und man sich in turbulenten Phasen wie aktuell nicht verrückt machen lässt (u.a. auch durch Postings wie Deine - aber auch allgemein durch das Crashgeschreie) - dann kann langfristig wirklich nicht viel schief gehn. Ich jedenfalls hab nicht vor, jetzt Panik zu schieben und überhastet zu verkaufen. War bei Corona ja ähnlich und manche warten bis heute noch auf das 2. Tief. :pDas einzige was ich nicht abschätzen kann - wie lange bzw. wie weit die Korrektur andauern wird. Will da nicht Timing betreiben, aber lieber warte ich ab bis es sich beruhigt; glaub nämlich nicht so recht an eine V-Erholung. Manche Leute in anderen Threads spekulieren ja schon, ob der Rebound Montag Vormittag oder erst am Nachmittag kommt...... :D OK, da sieht man wieder dass viele Leute unterwegs sind welche noch keine Baisse von 1-2 Jahren mitgemacht haben.Auf jeden Fall wird es spannend - und solche Listen wie die von Linkshaender (thx dafür) sollte man sich schon genauer ansehen. Die Welt wird sich auch mit bzw. nach Trump&Putin weiterdrehen und allgemein gibt es ja wirklich schon viele Werte (auch gute) die ordentlich korrigiert haben. Da sollten wir zur gegebenen Zeit schon Augen und Ohren offenhalten und dann auch zuschlagen. Aber wer wirklich nichts von Börse hält, sollte einfach draussen bleiben und auf keinen Fall dem Vorbild der Norweger - oder wie hier der Schweden - folgen. Aktien sind böse Spekulation von Kapitalisten..................Moment, das erinnert mich doch irgendwie an eine Partei, oder??? :cool:Schönen SonntagTimburg